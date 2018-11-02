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Луценко идет на парламентские выборы

Луценко идет на парламентские выборы

Киев  •  УНН

 • 13496 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что после парламентских выборов хочет сформировать большое проукраинское большинство. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

Генпрокурор в очередной раз сообщил, что после президентских выборов планирует вернуться в политику.

И при этом уточнил: "В какой команде я буду - в команде победителя, как всегда".

"Это же не секрет, что выборы президента сами по себе не формируют окончательную власть, потому что у президента полномочия очень ограничены. А вот у премьер-министра, которого избирает большинство парламента, есть чрезвычайно большими. Поэтому только пара - президент-премьер подпертая большинством парламента - будет менять страну. Я хочу формировать большое проукраинское, проевропейское большинство. Считаю, что у меня для этого есть определенный потенциал", - заявил Луценко.

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В то же время, Генпрокурор заверил, что теперь не занимается политикой, не формирует списки и не договаривается ни о каких альянсах и своем месте в каком-то из списков политсил.

Ранее Луценко заявлял, что идея создания единой партии власти на базе УДАРа, Народного фронта и БПП, была похоронена еще в апреле 2018 года.

Кроме того, Луценко заверил, что не будет баллотироваться в президенты.

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