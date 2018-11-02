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Луценко йде на парламентські вибори

Луценко йде на парламентські вибори

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що після парламентських виборів хоче сформувати велику проукраїнську більшість. Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

Генпрокурор вчергове повідомив, що після виборів президента планує повернутися в політику.

І при цьому уточнив: "В якій команді я буду – в команді переможця, як завжди".

"Це ж не секрет, що вибори президента самі по собі не формують остаточну владу, бо в президента повноваження є дуже обмеженими. А от у прем’єр-міністра, котрого обирає більшість парламенту, надзвичайно великими. Тому тільки пара – президент-прем’єр підперта більшістю парламенту – буде міняти країну. Я хочу формувати велику проукраїнську, проєвропейську більшість. Вважаю, що в мене для цього є певний потенціал", - заявив Луценко.

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Водночас, Генпрокурор запевнив, що тепер не займається політикою, не формує списків і не домовляється ні про які альянси і своє місце у якомусь зі списків політсил.

Раніше Луценко заявляв, що ідея створення єдиної партії влади на базі УДАРу, Народного фронту та БПП, була похована ще у квітні 2018 року.

Крім того, Луценко запевнив, що не балотуватиметься в президенти. 

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