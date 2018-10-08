Луценко запевнив, що не балотуватиметься в президенти

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко запевнив, що балотуватися на посаду Президента України не буде. Про це він сьогодні сказав на брифінгу журналістам після засідання регламентного комітету ВР, де розглядалося питання про зняття недоторканності з нардепа Олександра Вілкула, передає кореспондент УНН.