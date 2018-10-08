Луценко запевнив, що не балотуватиметься в президенти
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко запевнив, що балотуватися на посаду Президента України не буде. Про це він сьогодні сказав на брифінгу журналістам після засідання регламентного комітету ВР, де розглядалося питання про зняття недоторканності з нардепа Олександра Вілкула, передає кореспондент УНН.
“Я? Ні”, — сказав Ю.Луценко, відповідаючи на запитання про те, чи буде балотуватися у президенти.
Як повідомляв УНН, 12 травня 2016 року Президент України Петро Порошенко у сесійній залі Верховної Ради підписав указ про призначення Генеральним прокурором України Юрія Луценка.
Нагадаємо, Президент менш як за дві години після ухвалення Верховною Радою підписав закон щодо змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної прокуратури України, що передбачає призначення Генпрокурором особи без вищої юридичної освіти, яку не має Юрій Луценко.