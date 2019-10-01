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Луценко отреагировал на обвинения Арахамии

Киев • УНН

 • 12636 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Бывший Генпрокурор Украины Юрий Луценко в ответ на обвинения председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии относительно нелегальных казино заявил, что для таких обвинений "надо иметь большую фантазию". Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Луценко отреагировал на обвинения Арахамии

"Надо иметь большую фантазию, чтобы обвинять меня в том, о чем говорит господин Арахамия. Я не заканчивал курсы в Трускавце. Поэтому просто спрошу: Как вообще можно быть акционером нелегального казино???" - написал Луценко.

По его словам, он прошел полную проверку своей декларации.

"Все мои доходы и расходы за период пребывания у власти подтверждены", - отметил Луценко.

Как сообщили УНН в пресс-службе ГБР, бюро открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением бывшим Генпрокурором Украины Юрием Луценко по заявлению председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Давид Арахамия ранее заявил, что бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко является акционером сети нелегальных казино. В связи с этим он в сентябре обещал лично обратиться в правоохранительные органы.

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