Луценко відреагував на звинувачення Арахамії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Колишній Генпрокурор України Юрій Луценко у відповідь на звинувачення голови парламентської фракції “Слуга народу” Давида Арахамії щодо нелегальних казино заявив, що для таких звинувачень "треба мати неабияку фантазію". Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Треба мати неабияку фантазію, аби обвинувачувати мене в тому, про що говорить пан Арахамія. Я не закінчував курси в Трускавці. Тому просто спитаю: Як взагалі можна бути акціонером нелегального казино???" - написав Луценко.
За його словами, він пройшов повну перевірку своєї декларації.
"Всі мої доходи і видатки за період перебування у владі підтверджені", - зазначив Луценко.
Як повідомили УНН у пресслужбі ДБР, бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання владою або службовим становищем колишнім Генпрокурором України Юрієм Луценком за заявою голови парламентської фракції “Слуга народу” Давида Арахамії.
Давид Арахамія раніше заявив, що колишній Генеральний прокурор України Юрій Луценко є акціонером мережі нелегальних казино. У зв’язку з цим він у вересні обіцяв особисто звернутися до правоохоронних органів.