Арахамія збирається написати заяву на Луценка до правоохоронних органів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Голова парламентської фракції “Слуги народу” Давид Арахамія заявив, що збирається написати заяву до правоохоронних органів на колишнього Генерального прокурора України Юрія Луценка через те, що він є акціонером мережі підпільних казино. Про це він сказав в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.
"Я особисто напишу письмову заяву про те, що мені стало відомо (про нелегальний гральний бізнес Юрія Луценка – ред.)", - сказав Арахамія.
Нагадаємо, голова парламентської фракції “Слуги народу” Давид Арахамія заявив, що колишній Генеральний прокурор України Юрій Луценко є акціонером мережі нелегальних казино.
Як повідомляв УНН, голова парламентської фракції “Слуги народу” Давид Арахамія заявив, що в міністра внутрішніх справ Арсена Авакова є гральний бізнес, який планують легалізувати.