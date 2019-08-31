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Арахамія збирається написати заяву на Луценка до правоохоронних органів

Арахамія збирається написати заяву на Луценка до правоохоронних органів

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Голова парламентської фракції “Слуги народу” Давид Арахамія заявив, що збирається написати заяву до правоохоронних органів на колишнього Генерального прокурора України Юрія Луценка через те, що він є акціонером мережі підпільних казино. Про це він сказав в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.

"Я особисто напишу письмову заяву про те, що мені стало відомо (про нелегальний гральний бізнес Юрія Луценка – ред.)", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, голова парламентської фракції “Слуги народу” Давид Арахамія заявив, що колишній Генеральний прокурор України Юрій Луценко є акціонером мережі нелегальних казино.

Як повідомляв УНН, голова парламентської фракції “Слуги народу” Давид Арахамія заявив, що в міністра внутрішніх справ Арсена Авакова є гральний бізнес, який планують легалізувати.

Українські Національні Новини

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