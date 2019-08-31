Арахамия собирается написать заявление на Луценко в правоохранительные органы

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 111929 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122617 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114150 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120128 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125329 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150886 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150495 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140690 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 195077 просмотра

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Арахамия собирается написать заявление на Луценко в правоохранительные органы

Арахамия собирается написать заявление на Луценко в правоохранительные органы

Киев  •  УНН

 • 19015 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что собирается написать заявление в правоохранительные органы на бывшего Генерального прокурора Украины Юрия Луценко из-за того, что он является акционером сети подпольных казино. Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK, передает УНН.

"Я лично напишу письменное заявление о том, что мне стало известно (о нелегальном игорном бизнесе Юрия Луценко - ред.)", - сказал Арахамия.

Напомним, председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко является акционером сети нелегальных казино.

Как сообщал УНН, председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что у министра внутренних дел Арсена Авакова есть игорный бизнес, который планируют легализовать.

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