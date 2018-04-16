Луценко: в органы прокуратуры 78% людей пришли из-за пределов системы

"Почти 20 лет мы пытались изменить систему изнутри. Изнутри система не совсем меняется - это достаточно трудно. Кардинально ее изменить легче людям, которые приходят из вне системы. Два года назад состоялся первый конкурс... Мы сегодня впервые после долгих тестов, отборов получили 308 кандидатов в местные прокуратуры, 242 ранее не работали в органах прокуратуры. Сейчас вам предстоит пройти год обучения в Академии прокуратуры", - сказал Луценко.

По его словам, за два последних года была создана независимая система прокурорского самоуправления, которая не действует по указанию Генпрокурора или его заместителя. Также был создан совет прокуроров, квалификационно-дисциплинарная комиссия, которые начали проводить конкурсы. В то же время была поднята заработная плата прокурорам, которая сейчас стартует от 13 тысяч гривен.

"Как результат - сегодня 78% людей, которые не работали в органах прокуратуры, пришли в систему", - отметил Луценко.

Обращаясь к кандидатам в прокуроры он призвал: "Не ждите указаний, берите инициативу на себя. Это трудно, но возможно. Вы должны делать по закону и собственному чувству справедливости".

Напомним, Луценко заявил, что правоохранители разоблачили крупную сеть антиукраинских центров.