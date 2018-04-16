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Луценко: в органи прокуратури 78% людей прийшли з-за меж системи

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Упродовж року 308 кандидатів на керівні посади у місцеві прокуратури пройдуть навчання в Академії Прокуратури України. Про це сьогодні у своєму виступі на відкритті навчань кандидатів у прокурори у Києві повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.

"Майже 20 років ми намагалися змінити систему зсередини. Зсередини система не зовсім змінюється – це достатньо важко. Кардинально її змінити легше людям, які приходять з поза системи. Два роки тому відбувся перший конкурс… Ми сьогодні вперше після довгих тестів, відборів отримали 308 кандидатів у місцеві прокуратури, 242 раніше не працювали в органах прокуратури. Зараз вам належить пройти рік навчання в Академії прокуратури", - сказав Луценко.

За його словами, за два останніх роки була створена незалежна система прокурорського самоврядування, яка не діє за вказівкою Генпрокурора або його заступника. Також була створена рада прокурорів, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія, які почали проводити конкурси. Водночас була піднята заробітна плата прокурорам, яка зараз стартує від 13 тисяч гривень.

"Як результат – сьогодні 78% людей, які не працювали в органах прокуратури, прийшли у систему", - зазначив Луценко.

Звертаючись до кандидатів у прокурори він закликав: "Не чекайте вказівок, беріть ініціативу на себе. Це важко, але можливо. Ви повинні робити за законом і власним відчуттям справедливості".

Нагадаємо, Луценко заявив, що правоохоронці викрили велику мережу антиукраїнських центрів.

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