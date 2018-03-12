Луценко сегодня придет на Регламентный комитет для оглашения представления на Бакулина
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сегодня планирует прийти на заседание Комитета по вопросам регламента и организационной работы Верховной Рады для предоставления представления о снятии неприкосновенности с народного депутата Украины Евгения Бакулина. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.
По словам Л.Сарган, Юрий Луценко сегодня планирует быть на заседании регламентного комитета ВР.
Как сообщал УНН, Регламентный комитет сегодня рассмотрит представление Генпрокурора на нардепа Бакулина.
16 февраля ГПУ направила в ВР представление о привлечении к уголовной ответственности Е.Бакулина.