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Луценко сьогодні прийде на Регламентний комітет для представлення подання на Бакуліна

Луценко сьогодні прийде на Регламентний комітет для представлення подання на Бакуліна

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко сьогодні планує прийти на засідання Комітету з питань регламенту та організаційної роботи Верховної Ради для представлення подання про зняття недоторканності з народного депутата України Євгена Бакуліна. Про це повідомила УНН прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган.

За словами Л.Сарган, Юрій Луценко сьогодні планує бути на засіданні Регламентного комітету ВР.

Як повідомляв УНН, Регламентний комітет сьогодні розгляне подання Генпрокурора на нардепа Бакуліна.

16 лютого ГПУ направила до ВР подання про притягнення до кримінальної відповідальності Є.Бакуліна.

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