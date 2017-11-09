Луценко: разрыв дипотношений с РФ не является вопросом закона о реинтеграции

"Вопрос разрыва дипломатических отношений стоит отделить от вопроса стратегии Президента по реинтеграции Донбасса", - отметила она.

По ее словам, Президент как Главнокомандующий предложил свою стратегию по возвращению временно оккупированных территорий Донбасса.

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"По вопросу разрыва дипломатических отношений, то они могут регулироваться отдельным законом, отдельной процедурой, а не одной поправкой, для того, чтобы попиариться на этом вопросе. Это должен быть отдельный закон. Это должна быть прописанная процедура, как должны действовать те или иные органы, если мы закрываем границу. Все вопросы, которые могут при таком раскладе возникать, должны быть прописаны. Еще раз подчеркиваю, что это не вопрос закона о реинтеграции Донбасса", - подчеркнула политик.

По ее словам, Министерство иностранных дел уже неоднократно подавало свое видение разрыва дипломатических отношений с РФ.

"Если еще народные депутаты предложат свое видение данного вопроса, то может будет создана соответствующая

рабочая группа", - добавила И.Луценко.

Напомним, в БПП рассказали подробности встречи с Президентом.