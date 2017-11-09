Луценко: розрив дипвідносин з РФ не є питанням закону про реінтеграцію

"Питання розриву дипломатичних стосунків варто відділити від питання стратегії Президента з реінтеграції Донбасу", - зазначила вона.

З її слів, Президент як Головнокомандувач запропонував свою стратегію з повернення тимчасово окупованих територій Донбасу.

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"Щодо питання розриву дипломатичних відносин, то вони можуть регулюватися окремим законом, окремою процедурою, а не однією поправкою, для того, аби попіаритися на цьому питанні. Це має бути окремий закон. Це має бути прописана процедура, як мають діяти ті чи інші органи, якщо ми закриваємо кордон. Усі питання, які можуть при такому розкладі виникати, повинні бути прописані. Ще раз наголошую, що це не питання закону про реінтеграцію Донбасу", - наголосила політик.

З її слів, Міністерство закордонних справ вже неодноразово подавало своє бачення розриву дипломатичних відносин з РФ.

"Якщо ще народні депутати запропонують своє бачення даного питання, то може буде створена відповідна

робоча група", - додала І.Луценко.

Нагадаємо, у БПП розповіли подробиці зустрічі з Президентом.