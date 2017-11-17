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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Луценко прокомментировал избрание директора ГБР

Луценко прокомментировал избрание директора ГБР

Киев  •  УНН

 • 11265 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает избрание директора Государственного бюро расследований и его заместителей огромным шагом к цивилизованной правоохранительной системы. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Заступая на должность Генпрокурора, я говорил о необходимости разделения функций прокуратуры и следствия в различных учреждениях. Потому возможность дать руководящую указание и следователю и прокурору не раз приводило к политическим репрессиям и рэкета бизнеса.

Поэтому избрание руководителя и заместителей ГБР - огромный шаг к цивилизованной правоохранительной системы", - подчеркнул он.

Ю.Луценко отметил, что на сегодня по правительства и депутатами остался еще один очень важный долг - создать единую государственную службу финансового контроля, которой должны отойти все функции налоговых проверок, выявление фиктивного предпринимательства и хищения бюджетных средств, которые сейчас дублируются в ГПУ, МВД, СБУ и ГФС.

Напомним, конкурсная комиссия рекомендует Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману утвердить в должности директора ГБР Романа Трубу.

Украинские Национальные Новости

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