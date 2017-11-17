Луценко прокоментував обрання директора ДБР

ukru
Ексклюзив
11:15 • 31668 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

09:33 • 65990 перегляди

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

Ексклюзив
08:19 • 94962 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

08:00 • 98221 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
07:23 • 111014 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
07:13 • 156697 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 109071 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 299492 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 256264 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 398975 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
1.8 м/с
36 %
751 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

27 березня, 04:30 • 113577 перегляди
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

27 березня, 05:14 • 122719 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 147603 перегляди
Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

07:58 • 79627 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 90993 перегляди
Публікації
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 90993 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

07:13 • 156682 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 147603 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 209748 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 299484 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

10:19 • 29427 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 124218 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 114693 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 145894 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 162553 перегляди
Актуальне
Луценко прокоментував обрання директора ДБР

Луценко прокоментував обрання директора ДБР

Київ • УНН

 • 11270 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає обрання директора Державного бюро розслідувань і його заступників величезним кроком до цивілізованої правоохоронної системи. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Заступаючи на посаду Генпрокурора, я говорив про необхідність розділення функцій прокуратури і слідства у різних інституціях. Бо можливість дати керівну вказівку і слідчому і прокурору не раз приводило до політичних репресій та рекету бізнеса.

Тому обрання керівника і заступників ДБР — величезний крок до цивілізованої правоохоронної системи”, — наголосив він.

Ю.Луценко зазначив, що на сьогодні за урядовцями і депутатами залишився ще один дуже важливий борг — створити єдину державну службу фінансового контролю, куди мають відійти всі функції податкових перевірок, виявленню фіктивного підприємництва і розкрадання бюджетних коштів, які зараз дублюються в ГПУ, МВС, СБУ і ДФС.

Нагадаємо, конкурсна комісія рекомендує Прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману затвердити на посаді директора ДБР Романа Трубу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$72.96
Bitcoin
$87,235.00
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,093.50
Ethereum
$2,014.81