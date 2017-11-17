Луценко прокоментував обрання директора ДБР

“Заступаючи на посаду Генпрокурора, я говорив про необхідність розділення функцій прокуратури і слідства у різних інституціях. Бо можливість дати керівну вказівку і слідчому і прокурору не раз приводило до політичних репресій та рекету бізнеса.

Тому обрання керівника і заступників ДБР — величезний крок до цивілізованої правоохоронної системи”, — наголосив він.

Ю.Луценко зазначив, що на сьогодні за урядовцями і депутатами залишився ще один дуже важливий борг — створити єдину державну службу фінансового контролю, куди мають відійти всі функції податкових перевірок, виявленню фіктивного підприємництва і розкрадання бюджетних коштів, які зараз дублюються в ГПУ, МВС, СБУ і ДФС.

Нагадаємо, конкурсна комісія рекомендує Прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману затвердити на посаді директора ДБР Романа Трубу.