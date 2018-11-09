Луценко о якобы проверке НАБУ его счетов: этой дохлой кошке уже пару месяцев

"Этой дохлой кошке уже пару месяцев ... Никаких левых доходов у меня нет. После тюрьмы у меня не стало больше ни домов, ни автомобилей по количеству, ни других благ. Каким я в прокуратуру пришел, таким и выйду. Мой сын тоже. Моя жена - также известно, где она", - сказал Луценко, комментируя информацию о том, что НАБУ открыло производство относительно возможного незаконного его обогащения, в частности, получен доступ к его счетам.

Генпрокурор рассказал, что некоторое время против него было возбуждено 15 производств, затем 8.

"Сейчас не знаю. Не слежу. Я спокоен за то, что у меня с декларацией и доходами все в порядке. Но эта кошка (имеет в виду информацию дело против него со стороны НАБУ - ред.) очень показательна. Этой информации пару месяцев. Она появляется сейчас, чтобы окончательно докачать и отправить Луценко в отставку. Я еще раз хочу подчеркнуть - не боюсь я отставки", - резюмировал Луценко.

Напомним, в украинских СМИ на днях появилась информация о том, что якобы НАБУ получило доступ к счетам Генерального прокурора Юрия Луценко в рамках уголовного производства относительно возможного незаконного обогащения.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко вернул Генеральному прокурору Юрию Луценко его заявление об отставке.

Напомним, 7 ноября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подал заявление об увольнении с должности Президенту Петру Порошенко.