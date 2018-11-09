Луценко про нібито перевірку НАБУ його рахунків: цій дохлій кішці вже пару місяців

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко, коментуючи інформацію про нібито доступ НАБУ до його рахунків, сказав, що “цій дохлій кішці вже пару місяців, ніяких лівих доходів немає”. Про це він сказав в інтерв’ю одному з українських телеканалів, передає УНН.