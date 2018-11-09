Луценко про нібито перевірку НАБУ його рахунків: цій дохлій кішці вже пару місяців

ukru
Ексклюзив
12:16 • 33636 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 82659 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 85543 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 77279 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 101036 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 110364 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 69813 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 81249 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 148584 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 224796 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
6 м/с
55 %
752 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

24 березня, 03:55 • 146551 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 140833 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 118293 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 105397 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 97931 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 82661 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 110364 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 148588 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 496760 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 576769 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 43100 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 50650 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 188200 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 183589 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 182810 перегляди
Актуальне
Луценко про нібито перевірку НАБУ його рахунків: цій дохлій кішці вже пару місяців

Луценко про нібито перевірку НАБУ його рахунків: цій дохлій кішці вже пару місяців

Київ • УНН

 • 10588 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко, коментуючи інформацію про нібито доступ НАБУ до його рахунків, сказав, що “цій дохлій кішці вже пару місяців, ніяких лівих доходів немає”. Про це він сказав в інтерв’ю одному з українських телеканалів, передає УНН.

“Цій дохлій кішці вже пару місяців... Ніяких лівих доходів у мене немає. Після тюрми у мене не збільшилося ні будинків, ні автомобілів по кількості, ні інших благ. Яким я в прокуратуру прийшов, таким і вийду. Мій син також. Моя дружина — також відомо, де вона”, — сказав Луценко, коментуючи інформацію про те, що НАБУ відкрила провадження щодо можливого незаконного його збагачення, зокрема, отримано доступ до його рахунків.

Генпрокурор розповів, що певного часу проти нього було порушено 15 проваджень, потім 8.

“Зараз не знаю. Не слідкую. Я спокійний за те, що в мене з декларацією і доходами все гаразд. Але ця кішка (має на увазі інформацію справу проти нього з боку НАБУ — ред.) дуже показова. Цій інформації пару місяців. Вона з’являється зараз, щоб остаточно докачати і відправити Луценка у відставку. Я ще раз хочу підкреслити — не боюся я відставки”, — резюмував Луценко.

Нагадаємо, в українських ЗМІ днями з’явилася інформація про те, що нібито НАБУ отримало доступ до рахунків Генерального прокурора Юрія Луценка у межах кримінального провадження щодо можливого незаконного збагачення.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко повернув Генеральному прокуророві Юрію Луценку його заяву про відставку.

Нагадаємо, 7 листопада Генеральний прокурор України Юрій Луценко подав заяву про звільнення з посади Президенту Петру Порошенко.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$258.31
Brent
$71.72
Bitcoin
$87,330.60
S&P 500
$5,732.63
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,056.85
Ethereum
$2,084.17