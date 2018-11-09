Луценко про нібито перевірку НАБУ його рахунків: цій дохлій кішці вже пару місяців
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко, коментуючи інформацію про нібито доступ НАБУ до його рахунків, сказав, що “цій дохлій кішці вже пару місяців, ніяких лівих доходів немає”. Про це він сказав в інтерв’ю одному з українських телеканалів, передає УНН.
“Цій дохлій кішці вже пару місяців... Ніяких лівих доходів у мене немає. Після тюрми у мене не збільшилося ні будинків, ні автомобілів по кількості, ні інших благ. Яким я в прокуратуру прийшов, таким і вийду. Мій син також. Моя дружина — також відомо, де вона”, — сказав Луценко, коментуючи інформацію про те, що НАБУ відкрила провадження щодо можливого незаконного його збагачення, зокрема, отримано доступ до його рахунків.
Генпрокурор розповів, що певного часу проти нього було порушено 15 проваджень, потім 8.
“Зараз не знаю. Не слідкую. Я спокійний за те, що в мене з декларацією і доходами все гаразд. Але ця кішка (має на увазі інформацію справу проти нього з боку НАБУ — ред.) дуже показова. Цій інформації пару місяців. Вона з’являється зараз, щоб остаточно докачати і відправити Луценка у відставку. Я ще раз хочу підкреслити — не боюся я відставки”, — резюмував Луценко.
Нагадаємо, в українських ЗМІ днями з’явилася інформація про те, що нібито НАБУ отримало доступ до рахунків Генерального прокурора Юрія Луценка у межах кримінального провадження щодо можливого незаконного збагачення.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко повернув Генеральному прокуророві Юрію Луценку його заяву про відставку.
Нагадаємо, 7 листопада Генеральний прокурор України Юрій Луценко подав заяву про звільнення з посади Президенту Петру Порошенко.