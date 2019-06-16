Лунина назвали лучшим вратарем ЧМ-2019 среди 20-летних

Наш соотечественник провел на турнире шесть поединков, пропустив из-за поездки в национальную команду только четвертьфинальную встречу с Колумбией.

Отметим, что в 6-ти играх кипер мадридского “Реала” пропустил только 3 гола.

Предыдущий сезон Лунин сыграл в аренде за ФК “Леганес”.

Как сообщал УНН, Зеленский поздравил молодежную сборную Украины с чемпионством.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент УАФ поздравил сборную U-20 с чемпионским титулом

Напомним, ранее УНН сообщал, что юношеская футбольная сборная Украины U-20 стала чемпионом мира.