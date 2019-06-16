Лунина назвали лучшим вратарем ЧМ-2019 среди 20-летних
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Вратарь сборной Украины U-20 Андрея Лунина признан лучшим голкипером юношеского чемпионата мира 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Наш соотечественник провел на турнире шесть поединков, пропустив из-за поездки в национальную команду только четвертьфинальную встречу с Колумбией.
Отметим, что в 6-ти играх кипер мадридского “Реала” пропустил только 3 гола.
Предыдущий сезон Лунин сыграл в аренде за ФК “Леганес”.
Как сообщал УНН, Зеленский поздравил молодежную сборную Украины с чемпионством.
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Напомним, ранее УНН сообщал, что юношеская футбольная сборная Украины U-20 стала чемпионом мира.