Луніна назвали кращим воротарем ЧС-2019 серед 20-річних
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Воротаря збірної України U-20 Андрія Луніна визнано кращим голкіпером юнацького чемпіонату світу 2019 року. Про це інформує УНН з посиланням на сайт УАФ.
Наш співвітчизник провів на турнірі шість поєдинків, пропустивши через поїздку до національної команди лише чвертьфінальну зустріч із Колумбією.
Зазначимо, що в 6-ти іграх кіпер мадридського "Реалу" пропустив лише 3 голи.
Попередній сезон Лунін відіграв в оренді за ФК "Леганес".
Як повідомляв УНН, Зеленський привітав молодіжну збірну України з чемпіонством.
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Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що юнацька футбольна збірна України U-20 стала чемпіоном світу.