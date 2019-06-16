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Луніна назвали кращим воротарем ЧС-2019 серед 20-річних

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Воротаря збірної України U-20 Андрія Луніна визнано кращим голкіпером юнацького чемпіонату світу 2019 року. Про це інформує УНН з посиланням на сайт УАФ.

Луніна назвали кращим воротарем ЧС-2019 серед 20-річних

Наш співвітчизник провів на турнірі шість поєдинків, пропустивши через поїздку до національної команди лише чвертьфінальну зустріч із Колумбією.

Зазначимо, що в 6-ти іграх кіпер мадридського "Реалу" пропустив лише 3 голи.

Попередній сезон Лунін відіграв в оренді за ФК "Леганес".

Як повідомляв УНН, Зеленський привітав молодіжну збірну України з чемпіонством.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент УАФ привітав збірну U-20 з чемпіонським титулом

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що юнацька футбольна збірна України U-20 стала чемпіоном світу.

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