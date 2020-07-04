Лукашенко заявил, что украинцы завидуют белорусам

“Главное, мы избежали войн, живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет ребенка, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным. Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы. А мы живем и не понимаем, как это нам досталось”, — считает Лукашенко.

Он также сравнил Беларусь с Европой и США, намекнув на то, что, несмотря на нехватку природных ископаемых и металлов, у его страны есть руки, мозги, голова на плечах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко заявил о “победе над коронавирусом” в Беларуси, в стране более 62 тыс. случаев COVID-19

“Посмотрите на Америку — богатейшая страна. Посмотрите на Западную Европу — им-то чего неймется? Посмотрите, что происходит: последние события и пандемия породили в США 60 млн безработных, голодные бунты. Мы не Америка, мы не печатаем доллары. Мы даже не Россия, которой некуда девать уголь, золото и металлы. У нас только руки, мозги, голова на плечах”, — сказал Лукашенко.

В частности, белорусский президент считает, что в мире сейчас царит “большая конкурентная борьба, и белорусам в этой борьбе надо выстоять, пройти красиво”. По его мнению, причиной этому стала “или рукотворная, или случайная пандемия”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко заявил, что во время выборов в Беларуси “майданов не будет”

Он напомнил о выборах президента страны, которые назначены на август. По его словам, граждане будут разбираться не столько с главой государства, сколько с будущим страны.

“Я уже наработался, я уже наелся этой президентской судьбы”, — резюмировал Лукашенко.

Напомним, госдеп США призвал власти Беларуси обеспечить проведение свободных выборов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Леонид Кравчук о выборах в Беларуси: если они хотят “до смерти” выбирать Лукашенко — я ничего не могу им рекомендовать