Лукашенко заявив, що українці заздрять білорусам

“Головне, ми уникли воєн, живемо в безпечній, спокійній країні, де кожен, хто має малюка, може вийти на вулицю в будь-який час доби і бути спокійним. Нам заздрять люди з інших країн: наші брати-росіяни, українці. А ми живемо і не розуміємо, як це нам дісталося”, — вважає Лукашенко.

Він також порівняв Білорусь з Європою і США, натякнувши на те що, незважаючи на брак природних копалин і металів, у його країни є руки, мізки, голова на плечах.

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“Подивіться на Америку — багатюща країна. Подивіться на Західну Європу — чому їм кортить? Подивіться, що відбувається: останні події і пандемія породили в Сполучених Штатах Америки 60 млн безробітних, голодні бунти. Ми не Америка, ми не друкуємо долари. Ми навіть не Росія, якої нікуди дівати вуглеводні, золото і метали. У нас тільки руки, мізки, голова на плечах”, — сказав Лукашенко.

Зокрема, білоруський президент вважає, що у світі зараз панує “велика конкурентна боротьба, і білорусам в цій боротьбі треба вистояти, пройти красиво”. На його думку, причиною цьому стала “чи рукотворна, чи то випадкова пандемія”.

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Він нагадав про вибори президента країни, назначені на серпень. За його словами, громадяни будуть визначатися не стільки з главою держави, скільки з майбутнім країни.

“Я вже напрацювався, я вже наївся цієї президентської долі”, — резюмував Лукашенко.

Нагадаємо, держдеп США закликав владу Білорусі забезпечити проведення вільних виборів.

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