Лукашенко заявив про "перемогу над коронавірусом" у Білорусі, у країні понад 62 тисячі випадків COVID-19

“На передовій через коронавірусну інфекцію виявилися медики. Наша система охорони здоров’я вистояла. Але ми не знижуємо градус боротьби, хоча вже сьогодні можна сказати — ми перемогли”, — сказав Лукашенко.

На його думку, в даній ситуації Білорусь “продемонструвала політичну розсудливість та народну мудрість”. “І після остаточної перемоги над СОVID-19 обов’язково окремо зустрінемося з нашими лікарями, які сьогодні все ще на посту”, — зауважив він.

Станом на 2 липня в Білорусі зареєстровано 62 698 інфікованих коронавірусом, померли через інфекцію 405 пацієнтів. Влада Білорусі, на відміну від більшості країн, не вводила карантин, в державі не скасовувалися масові заходи, МОЗ лише давав рекомендації, як не заразитися коронавірусною інфекцією. Разом з тим представництво Всесвітньої організації охорони здоров’я в республіці відзначає, що країна все ще перебуває на стадії локальної передачі коронавірусної інфекції, що є досить серйозною ситуацією. ВООЗ рекомендує відкласти масові заходи, зменшити фізичну присутність на робочих місцях і в навчальних закладах, а також скоротити кількість переміщень.

Раніше, Всесвітній банк (ВБ) закликав білоруську владу виконувати рекомендації ВООЗ щодо дистанціювання, відкласти масові заходи в умовах пандемії.