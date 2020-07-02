Лукашенко заявив про "перемогу над коронавірусом" у Білорусі, у країні понад 62 тисячі випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що система охорони здоров’я в країні вистояла в умовах епідемії коронавірусу і змогла її перемогти. Таку заяву він зробив в четвер, вручаючи державні нагороди, повідомляє президентська пресслужба, передає УНН.
“На передовій через коронавірусну інфекцію виявилися медики. Наша система охорони здоров’я вистояла. Але ми не знижуємо градус боротьби, хоча вже сьогодні можна сказати — ми перемогли”, — сказав Лукашенко.
На його думку, в даній ситуації Білорусь “продемонструвала політичну розсудливість та народну мудрість”. “І після остаточної перемоги над СОVID-19 обов’язково окремо зустрінемося з нашими лікарями, які сьогодні все ще на посту”, — зауважив він.
Станом на 2 липня в Білорусі зареєстровано 62 698 інфікованих коронавірусом, померли через інфекцію 405 пацієнтів. Влада Білорусі, на відміну від більшості країн, не вводила карантин, в державі не скасовувалися масові заходи, МОЗ лише давав рекомендації, як не заразитися коронавірусною інфекцією. Разом з тим представництво Всесвітньої організації охорони здоров’я в республіці відзначає, що країна все ще перебуває на стадії локальної передачі коронавірусної інфекції, що є досить серйозною ситуацією. ВООЗ рекомендує відкласти масові заходи, зменшити фізичну присутність на робочих місцях і в навчальних закладах, а також скоротити кількість переміщень.
Раніше, Всесвітній банк (ВБ) закликав білоруську владу виконувати рекомендації ВООЗ щодо дистанціювання, відкласти масові заходи в умовах пандемії.