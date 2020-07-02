Лукашенко заявил о "победе над коронавирусом" в Беларуси, в стране более 62 тысяч случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что система здравоохранения в стране выстояла в условиях эпидемии коронавируса и смогла ее победить. Такое заявление он сделал в четверг, вручая госнаграды, сообщает президентская пресс-служба, передает УНН.
“На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики. Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать — мы победили”, — сказал Лукашенко.
По его мнению, в данной ситуации Беларусь “продемонстрировала политическое здравомыслие и народную мудрость”. “И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту”, — заметил он.
По состоянию на 2 июля в Беларуси зарегистрировано 62 698 заразившихся коронавирусом, умерли из-за инфекции 405 пациентов. Власти Беларуси, в отличие от большинства стран, не вводили карантин, в государстве не отменялись массовые мероприятия, Минздрав лишь давал рекомендации, как не заразиться коронавирусной инфекцией. Вместе с тем представительство Всемирной организации здравоохранения в республике отмечает, что страна все еще находится на стадии локальной передачи коронавирусной инфекции, что является достаточно серьезной ситуацией. ВОЗ рекомендует отложить массовые мероприятия, уменьшить физическое присутствие на рабочих местах и в учебных заведениях, а также сократить количество перемещений.
Ранее, Всемирный банк (ВБ) призывал беларусские власти выполнять рекомендации ВОЗ по дистанцированию, отложить массовые мероприятия в условиях пандемии.