Помпео закликав владу Білорусі забезпечити проведення вільних виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. США закликають уряд Білорусі зробити все можливе, щоб майбутні вибори президента країни були вільними і справедливими. Про це в п’ятницю заявив держсекретар Майк Помпео, передає УНН.
У заяві, опублікованій главою Держдепартаменту з нагоди Дня незалежності Білорусі, 3 липня, йдеться про рішучу підтримку Сполученими Штатами “постійного прагнення білоруського народу до демократичних принципів, включаючи загальні свободи, громадянські свободи і верховенство закону”.
“Ми закликаємо уряд Білорусі зробити все можливе, щоб майбутні вибори були вільними і справедливими”, — підкреслив Помпео, додавши, що мова йде про право кандидатів на участь у виборчій кампанії, право громадян на мирні зібрання та свободу слова, а також забезпеченні “відкритого і справедливого підрахунку голосів ”.
“Всі ці основні свободи необхідні для забезпечення подальшої незалежності і суверенітету Білорусі”, — підкреслив держсекретар Помпео. У заяві також говориться, що США готові допомогти Білорусі в розвитку і диверсифікації економіки.
Нагадаємо, Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко заявив, що в період проведення в країні президентських виборів “майданів” в країні не буде.