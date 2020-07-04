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Помпео призвал власти Беларуси обеспечить проведение свободных выборов

Помпео призвал власти Беларуси обеспечить проведение свободных выборов

Киев  •  УНН

 • 12657 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. США призывают правительство Беларуси сделать все возможное, чтобы предстоящие выборы президента страны были свободными и справедливыми. Об этом в пятницу заявил госсекретарь Майк Помпео, передает УНН.

В заявлении, опубликованном главой Госдепартамента по случаю Дня независимости Беларуси 3 июля, говорится о решительной поддержке Соединенными Штатами “стремления белорусского народа к демократическим принципам, включая общие свободы, гражданские свободы и верховенство закона”.

“Мы призываем правительство Беларуси сделать все возможное, чтобы предстоящие выборы были свободными и справедливыми”, — подчеркнул Помпео, добавив, что речь идет о праве кандидатов на участие в избирательной кампании, право граждан на мирные собрания и свободу слова, а также обеспечении “открытого и справедливого подсчета голосов”.

“Все эти основные свободы необходимые для обеспечения дальнейшей независимости и суверенитета Беларуси”, — подчеркнул госсекретарь Помпео. В заявлении также говорится, что США готовы помочь Беларуси в развитии и диверсификации экономики.

Напомним, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что в период проведения в стране президентских выборов “майданов” в стране не будет.

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