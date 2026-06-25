лукашенко заявил о встречах с представителями Зеленского и добавил, что беларусь "не втянут" в войну
Киев • УНН
Диктатор сообщил о встречах с представителями Зеленского и заявил, что беларусь "не втянут" в войну. Он назвал украинские силы территориальной обороны "механизаторами и доярками".
белорусский диктатор александр лукашенко сообщил, что недавно имел встречи с представителями Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил во время разговора с губернатором московской области андреем воробьевым, передает УНН со ссылкой на белорусские "медиа".
Детали
По словам Лукашенко, он передал украинцам, что "втянуть беларусь в войну не получится". Он также назвал Силы территориальной обороны ВСУ, чьи подразделения сосредоточены, в частности, на белорусской границе, "механизаторами и доярками", добавив, что они "не хотят воевать с белорусами".
Как тут воевать против украинцев, если с той стороны в основном территориальные войска? Мы что, будем стрелять в этих механизаторов, доярок и рабочих, которые не хотят воевать с белорусами? Мы тоже не хотим воевать с украинцами. Поэтому наша позиция является миролюбивой
Он отметил, что минск получил ответ от Киева, но не уточнил, какой именно.
Так что давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться о существенных вещах
Также он назвал Украину "разменной картой в большой игре" и озвучил нарратив о том, что за ней "стоит Запад".
Я не говорю об Украине. Да какая там Украина? Речь идет не об Украине! Мы понимаем, с кем мы воюем сегодня. Хотят мира - давайте договариваться по существу
Напомним
Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко заявил, что Украине не стоит ожидать военных действий со стороны его страны. Он также извинился перед Владимиром Зеленским за резкие слова и заявил, что не хочет войны.
В свою очередь, Президент Украины заявил, что на территории беларуси работают ретрансляторы, которые корректируют российские дроновые атаки по украинской территории, Владимир Зеленский призвал Александра Лукашенко выключить их, в противном случае пообещал сделать это самостоятельно.