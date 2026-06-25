лукашенко заявил о встречах с представителями Зеленского и добавил, что беларусь "не втянут" в войну

белорусский диктатор александр лукашенко сообщил, что недавно имел встречи с представителями Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил во время разговора с губернатором московской области андреем воробьевым, передает УНН со ссылкой на белорусские "медиа".

Детали

По словам Лукашенко, он передал украинцам, что "втянуть беларусь в войну не получится". Он также назвал Силы территориальной обороны ВСУ, чьи подразделения сосредоточены, в частности, на белорусской границе, "механизаторами и доярками", добавив, что они "не хотят воевать с белорусами".

Как тут воевать против украинцев, если с той стороны в основном территориальные войска? Мы что, будем стрелять в этих механизаторов, доярок и рабочих, которые не хотят воевать с белорусами? Мы тоже не хотим воевать с украинцами. Поэтому наша позиция является миролюбивой - говорится в заявлении диктатора.

Он отметил, что минск получил ответ от Киева, но не уточнил, какой именно.

Так что давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться о существенных вещах - заявил лукашенко.

Также он назвал Украину "разменной картой в большой игре" и озвучил нарратив о том, что за ней "стоит Запад".

Я не говорю об Украине. Да какая там Украина? Речь идет не об Украине! Мы понимаем, с кем мы воюем сегодня. Хотят мира - давайте договариваться по существу - заявил диктатор.

Напомним

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко заявил, что Украине не стоит ожидать военных действий со стороны его страны. Он также извинился перед Владимиром Зеленским за резкие слова и заявил, что не хочет войны.

В свою очередь, Президент Украины заявил, что на территории беларуси работают ретрансляторы, которые корректируют российские дроновые атаки по украинской территории, Владимир Зеленский призвал Александра Лукашенко выключить их, в противном случае пообещал сделать это самостоятельно.