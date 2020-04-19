Лукашенко осудил закрытие храмов на Пасху из-за пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в нынешней эпидемиологической обстановке не стоит закрывать людям дорогу к храму. Такое мнение он высказал во время посещения на Пасху Свято-Благовещенского Ляденского храма в Смолевичском районе, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.
"Должен вам сказать, что я не приветствую тех, кто закрыл людям дорогу к храму. Я не приветствую такой политики. Более того, вы знаете мою позицию: мы эти вирусы переживаем каждый год", - сказал Лукашенко.
Также он озвучил свою позицию: "коронавирус пройдет, поэтому сейчас надо подумать, как преодолевать его последствия".
"Одному трудно в мире, особенно идти против течения. Но я все-таки принял решение, что мы не должны закрываться, мы должны работать. А как можно закрыться и не работать, когда на селе крестьяне сеют? И если не посеют, есть будет нечего. И те, кто сегодня закрылись, просвещенные, мощные демократичные, начали работать, открывать свои заводы, фабрики, детские дома, школы. А в это время у них еще гибнут: до шестисот человек в сутки. Зачем, спрашивается, было останавливать жизнь?" - задал сказал белорусский лидер.
Как сообщалось в УНН, ранее Беларусь обратилась к ЕС с просьбой поддержать ее систему здравоохранения и помочь в преодолении макроэкономических последствий кризиса коронавируса.