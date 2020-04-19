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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 30138 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 76144 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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5 марта, 08:02 • 101261 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127587 просмотра

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4 марта, 14:27 • 128397 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121583 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103060 просмотра

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Лукашенко осудил закрытие храмов на Пасху из-за пандемии

Лукашенко осудил закрытие храмов на Пасху из-за пандемии

Киев  •  УНН

 • 15843 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в нынешней эпидемиологической обстановке не стоит закрывать людям дорогу к храму. Такое мнение он высказал во время посещения на Пасху Свято-Благовещенского Ляденского храма в Смолевичском районе, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

"Должен вам сказать, что я не приветствую тех, кто закрыл людям дорогу к храму. Я не приветствую такой политики. Более того, вы знаете мою позицию: мы эти вирусы переживаем каждый год", - сказал Лукашенко.

Также он озвучил свою позицию: "коронавирус пройдет, поэтому сейчас надо подумать, как преодолевать его последствия".

"Одному трудно в мире, особенно идти против течения. Но я все-таки принял решение, что мы не должны закрываться, мы должны работать. А как можно закрыться и не работать, когда на селе крестьяне сеют? И если не посеют, есть будет нечего. И те, кто сегодня закрылись, просвещенные, мощные демократичные, начали работать, открывать свои заводы, фабрики, детские дома, школы. А в это время у них еще гибнут: до шестисот человек в сутки. Зачем, спрашивается, было останавливать жизнь?" - задал сказал белорусский лидер.

Как сообщалось в УНН, ранее Беларусь обратилась к ЕС с просьбой поддержать ее систему здравоохранения и помочь в преодолении макроэкономических последствий кризиса коронавируса.

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