Лукашенко засудив закриття храмів на Великдень через пандемію

"Повинен вам сказати, що я не схвалюю тих, хто закрив людям дорогу до храму. Я не вітаю такої політики. Більш того, ви знаєте мою позицію: ми ці віруси переживаємо щороку", - сказав Лукашенко.

Також він озвучив свою позицію: "коронавірус пройде, тому зараз треба подумати, як долати його наслідки".

"Одному важко в світі, особливо йти проти течії. Але я все-таки прийняв рішення, що ми не повинні закриватися, ми повинні працювати. А як можна закритися і не працювати, коли на селі селяни сіють? І якщо не посіють, тобто їсти буде нічого. І ті, хто сьогодні закрилися, освічені, потужні, демократичні, почали працювати, відкривати свої заводи, фабрики, дитячі будинки, школи. А в цей час у них ще гинуть: до шестисот чоловік на добу. Навіщо, питається, було зупиняти життя?" - сказав білоруський лідер.

Як повідомлялося в УНН, раніше Білорусь звернулася до ЄС з проханням підтримати її систему охорони здоров'я і допомогти у подоланні макроекономічних наслідків кризи коронавірусу.