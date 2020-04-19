Лукашенко засудив закриття храмів на Великдень через пандемію

ukru
14:22 • 13375 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

12:11 • 67044 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 91306 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 107966 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 124395 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 124700 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 172660 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 142337 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 148495 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148957 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
 м/с
39 %
758 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

20 березня, 06:15 • 113358 перегляди
Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

20 березня, 06:39 • 54152 перегляди
Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

20 березня, 07:52 • 36708 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 27152 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

11:59 • 35168 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 67080 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 91333 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 107973 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 124405 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 124710 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 3183 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 19525 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 27152 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 109170 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 109460 перегляди
Актуальне
Лукашенко засудив закриття храмів на Великдень через пандемію

Лукашенко засудив закриття храмів на Великдень через пандемію

Київ • УНН

 • 15846 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що в нинішній епідеміологічній обстановці не варто закривати людям дорогу до храму. Таку думку він висловив під час відвідин на Великдень Свято-Благовіщенського Ляденського храму в Смолевицькому районі, передає УНН із посиланням на БЕЛТА.

"Повинен вам сказати, що я не схвалюю тих, хто закрив людям дорогу до храму. Я не вітаю такої політики. Більш того, ви знаєте мою позицію: ми ці віруси переживаємо щороку", - сказав Лукашенко.
Також він озвучив свою позицію: "коронавірус пройде, тому зараз треба подумати, як долати його наслідки".

"Одному важко в світі, особливо йти проти течії. Але я все-таки прийняв рішення, що ми не повинні закриватися, ми повинні працювати. А як можна закритися і не працювати, коли на селі селяни сіють? І якщо не посіють, тобто їсти буде нічого. І ті, хто сьогодні закрилися, освічені, потужні, демократичні, почали працювати, відкривати свої заводи, фабрики, дитячі будинки, школи. А в цей час у них ще гинуть: до шестисот чоловік на добу. Навіщо, питається, було зупиняти життя?" - сказав білоруський лідер.

Як повідомлялося в УНН, раніше Білорусь звернулася до ЄС з проханням підтримати її систему охорони здоров'я і допомогти у подоланні макроекономічних наслідків кризи коронавірусу. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'яНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$236.43
Brent
$71.79
Bitcoin
$86,122.80
S&P 500
$5,701.35
Газ TTF
$43.35
Золото
$3,048.50
Ethereum
$2,003.73