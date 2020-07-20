Лукашенко впервые за 12 лет назначил посла в США
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил сегодня послов в Соединенные Штаты Америки, Нидерланды, Австрию, Великобританию и Казахстан. Должность посла Беларуси в США была вакантной 12 лет. Об этом сообщает агентство Белта, передает УНН.
Сообщается, что Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Нидерландах станет первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко. Заместители министра Олег Кравченко и Андрей Дапкюнас назначены соответственно послами в США и Австрию. Кроме того, Андрей Дапкюнас по совместительству займет должность посла в Словении и станет постоянным представителем Беларуси при международных организациях в Вене и при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Казахстане станет бывший министр промышленности Павел Утюпин, а в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и по совместительству в Ирландии - бывший министр финансов Максим Ермолович.
Как отмечает агентство, должность посла Беларуси в США была вакантной 12 лет. О восстановлении диппредставительств на уровне послов Минск и Вашингтон заявили в сентябре 2019 года, когда Александр Лукашенко встречался с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе Беларусь закупила у США вторую партию нефти.