Лукашенко вперше за 12 років призначив посла в США
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив сьогодні послів до Сполучених Штатів Америки, Нідерландів, Австрії, Великобританії і Казахстану. Посада посла Білорусі в США була вакантною 12 років. Про це повідомляє агентство Белта, передає УНН.
Повідомляється, що Надзвичайним і Повноважним Послом Білорусі в Нідерландах стане перший заступник міністра закордонних справ Андрій Євдоченко. Заступники міністра Олег Кравченко та Андрій Дапкюнас призначені відповідно послами в США та Австрії. Крім того, Андрій Дапкюнас за сумісництвом обійме посаду посла в Словенії та стане постійним представником Білорусі при міжнародних організаціях у Відні та при Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ).
Надзвичайним і Повноважним Послом Білорусі в Казахстані стане колишній міністр промисловості Павло Утюпін, а в Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії й за сумісництвом в Ірландії - колишній міністр фінансів Максим Єрмолович.
Як зазначає агентство, посада посла Білорусі в США була вакантною 12 років. Про відновлення диппредставництв на рівні послів Мінськ і Вашингтон заявили у вересні 2019 року, коли Олександр Лукашенко зустрічався з заступником державного секретаря США з політичних питань Девідом Хейлом.
Як повідомляв УНН, минулого тижня Білорусь закупила у США другу партію нафти.