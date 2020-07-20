Лукашенко вперше за 12 років призначив посла в США

Повідомляється, що Надзвичайним і Повноважним Послом Білорусі в Нідерландах стане перший заступник міністра закордонних справ Андрій Євдоченко. Заступники міністра Олег Кравченко та Андрій Дапкюнас призначені відповідно послами в США та Австрії. Крім того, Андрій Дапкюнас за сумісництвом обійме посаду посла в Словенії та стане постійним представником Білорусі при міжнародних організаціях у Відні та при Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ).

Надзвичайним і Повноважним Послом Білорусі в Казахстані стане колишній міністр промисловості Павло Утюпін, а в Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії й за сумісництвом в Ірландії - колишній міністр фінансів Максим Єрмолович.

Як зазначає агентство, посада посла Білорусі в США була вакантною 12 років. Про відновлення диппредставництв на рівні послів Мінськ і Вашингтон заявили у вересні 2019 року, коли Олександр Лукашенко зустрічався з заступником державного секретаря США з політичних питань Девідом Хейлом.

Як повідомляв УНН, минулого тижня Білорусь закупила у США другу партію нафти.