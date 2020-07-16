Беларусь закупила вторую партию американской нефти
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Беларусь закупила в США вторую партию нефти. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь белорусского концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.
"По плану августовских поставок сегодня в американском порту Beaumont (Техас – ред.) стал под загрузку и готовится к отправке в Беларусь танкер с 80 тыс. т нефти сорта White Eagle Blend (WEB)", - сообщил Тищенко.
По его словам, срок прибытия в Клайпеду - 6-8 августа.
"Это уже второй танкер в этом году в рамках белорусско-американского сотрудничества по диверсификации поставок нефти для белорусских НПЗ", - отметил пресс-секретарь.
Тищенко пояснил, что WEB является смесью трех сортов нефти (два американских и один канадский). Он специально разработан для европейских НПЗ, ориентированных на российский Urals.
"Из Клайпеды на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" доставка будет вестись железнодорожным транспортом. В августе вся партия будет на заводе", - отметил пресс-секретарь.
Как сообщал УНН, первый танкер с американской нефтью для Беларуси вышел из Бомонта 16 мая.