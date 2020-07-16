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Білорусь закупила другу партію американської нафти

Білорусь закупила другу партію американської нафти

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Білорусь закупила у США другу партію нафти. Про це повідомив журналістам прессекретар білоруського концерну "Белнефтехим" Олександр Тищенко, передає УНН з посиланням на БЕЛТА.

"За планом серпневих поставок сьогодні в американському порту Beaumont (Техас - ред.) став під завантаження і готується до відправки в Білорусь танкер з 80 тис. т нафти сорту White Eagle Blend (WEB)", - повідомив Тищенко.

За його словами, термін прибуття в Клайпеду - 6-8 серпня.

"Це вже другий танкер в цьому році в межах білорусько-американського співробітництва щодо диверсифікації поставок нафти для білоруських НПЗ", - зазначив прессекретар.

Тищенко пояснив, що WEB є сумішшю трьох сортів нафти (два американських і один канадський). Він спеціально розроблений для європейських НПЗ, орієнтованих на російський Urals.

"З Клайпеди на нафтопереробний завод "Нафтан" доставка буде вестися залізничним транспортом. У серпні вся партія буде на заводі", - зазначив прессекретар.

Як повідомляв УНН, перший танкер з американської нафтою для Білорусі вийшов з Бомонта 16 травня

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