лукашенко принимает участие в вывозе зерна из оккупированных территорий Украины - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В начале июля стало известно, что, выступая во дворце независимости, лукашенко заявил, что якобы через беларусь начался транзит украинского зерна. Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" еще с конца мая периодически фиксирует передвижение российских вагонов-зерновозов (хопперов) по территории беларуси, передает УНН.
Детали
Впервые российские вагоны с зерном были замечены еще 23 мая в Гомеле, впоследствии их начали замечать довольно часто на железнодорожной станции "Гомель-пассажирский".
Хронология событий
9 июня в районе 11:00 через железнодорожную станцию "Озерище" в сторону Борисова проехал поезд с более чем 20 вагонами с надписью "зерно", минимум на одном из них была и надпись "Содружество Балттранс" (эта компания является крупнейшим оператором хопперов-зерновозов в россии), пишет мониторинговая группа.
3 июля в 08:00 через Жлобин (Гомельская область) двигался эшелон с зерном в сторону Светлогорска. В том составе были не только вагоны-зерновозы, но и обычные товарные вагоны, причем все с маркировкой рз.
9 июля в районе 20:00 в "отстойнике" (стоянке) на железнодорожной станции "Орша-Центральная" снова зафиксированы российские вагоны с зерном. Там также была надпись "зерно", но и приписка "Калининград".
Цитата
"Точно сказать откуда, куда и с какой целью перевозилось зерно — пока невозможно. Скорее всего, часть из описанных эшелонов действительно ехала в Калининград через беларусь, но все еще нельзя исключить, что могла быть и перевозка краденого украинского зерна на белорусские зернохранилища", - отмечает "Беларускі Гаюн".
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