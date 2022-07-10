лукашенко принимает участие в вывозе зерна из оккупированных территорий Украины - СМИ

Детали

Впервые российские вагоны с зерном были замечены еще 23 мая в Гомеле, впоследствии их начали замечать довольно часто на железнодорожной станции "Гомель-пассажирский".

Хронология событий

9 июня в районе 11:00 через железнодорожную станцию ​​"Озерище" в сторону Борисова проехал поезд с более чем 20 вагонами с надписью "зерно", минимум на одном из них была и надпись "Содружество Балттранс" (эта компания является крупнейшим оператором хопперов-зерновозов в россии), пишет мониторинговая группа.

3 июля в 08:00 через Жлобин (Гомельская область) двигался эшелон с зерном в сторону Светлогорска. В том составе были не только вагоны-зерновозы, но и обычные товарные вагоны, причем все с маркировкой рз.

9 июля в районе 20:00 в "отстойнике" (стоянке) на железнодорожной станции "Орша-Центральная" снова зафиксированы российские вагоны с зерном. Там также была надпись "зерно", но и приписка "Калининград".

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"Точно сказать откуда, куда и с какой целью перевозилось зерно — пока невозможно. Скорее всего, часть из описанных эшелонов действительно ехала в Калининград через беларусь, но все еще нельзя исключить, что могла быть и перевозка краденого украинского зерна на белорусские зернохранилища", - отмечает "Беларускі Гаюн".

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