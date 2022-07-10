лукашенко приймає участь у вивезенні зерна із окупованих територій України - ЗМІ

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Вперше російські вагони із зерном були помічені ще 23 травня у Гомелі, згодом їх почали помічати досить часто на залізничній станції "Гомель-пасажирський".

Хронологія подій

9 червня в районі 11:00 через залізничну станцію "Озерище" у бік Борисова проїхав потяг з більш ніж 20 вагонами з написом "зерно", мінімум на одному з них був і напис "Співдружність Балттранс" (ця компанія є найбільшим оператором хоперів-зерновозів у росії), пише моніторингова група.

3 липня о 08:00 через Жлобін (Гомельська область) рухався ешелон із зерном у бік Світлогорська. У тому складі були не тільки вагони-зерновози, а й звичайні товарні вагони, причому всі з маркуванням рз.

9 липня в районі 20:00 у "відстійнику" (стоянці) на залізничній станції "Орша-Центральна" знову зафіксовано російські вагони із зерном. Там також був напис "зерно", а й приписка "Калінінград".

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"Точно сказати звідки, куди і з якою метою перевозилося зерно — поки що неможливо. Швидше за все, частина з описаних ешелонів справді їхала до Калінінграда через білорусь, але все ще не можна виключити, що могло бути і перевезення краденого українського зерна на білоруські зерносховища", - зазначає "Беларускі Гаюн".

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