Лукашенко назвал условия союза с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства с Россией, однако основным принципом соответствующего проекта является создание равных условий. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает УНН со ссылкой на агентство "БЕЛТА".
"Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации. При этом основной принцип данного проекта - равные условия для наших сограждан и субъектов хозяйствования. На иных принципах союз невозможен. И принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться. Постулат суверенитета также остается для Беларуси незыблемым", - сказал Лукашенко.
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Отметим, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Россию основным союзником и заявил, что они всегда будут вместе, несмотря на ссоры и споры.