Лукашенко назвав умови союзу з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Білорусь зберігає абсолютну відданість ідеї союзного будівництва з Росією, проте основним принципом відповідного проекту є створення рівних умов. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає УНН з посиланням на агентство "БЕЛТА".
"Білорусь зберігає абсолютну відданість ідеї союзного будівництва. Хочу, щоб це перш за все почули наші прихильники і опоненти у Російській Федерації. При цьому основний принцип даного проекту - рівні умови для наших співгромадян і суб'єктів господарювання. На інших принципах союз неможливий. І принцип рівних умов має неухильно дотримуватися. Постулат суверенітету також залишається для Білорусі непорушним", - сказав Лукашенко.
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Зазначимо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав Росію основним союзником і заявив, що вони завжди будуть разом, незважаючи на сварки та суперечки.