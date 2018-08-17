Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил главу Чеченской республики РФ Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента, передает УНН.
Как сообщается, такой указ подписал президент Беларуси А.Лукашенко.
"Глава Чеченской Республики Российской Федерации Рамзан Кадыров награжден орденом Дружбы народов за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества между Беларусью и Чеченской Республикой", - сказано в сообщении.
Напомним, Кадыров заявил, что мечтает покинуть пост главы Чечни.