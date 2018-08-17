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Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов

Киев • УНН

 • 9855 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил главу Чеченской республики РФ Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента, передает УНН.

Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов

Как сообщается, такой указ подписал президент Беларуси А.Лукашенко.

"Глава Чеченской Республики Российской Федерации Рамзан Кадыров награжден орденом Дружбы народов за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества между Беларусью и Чеченской Республикой", - сказано в сообщении.

Напомним, Кадыров заявил, что мечтает покинуть пост главы Чечни.

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