Лукашенко нагородив Кадирова орденом Дружби народів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко нагородив главу Чеченської республіки РФ Рамзана Кадирова орденом Дружби народів. Про це повідомляє прес-служба білоруського президента, передає УНН.
Як повідомляється, такий указ підписав президент Білорусі О.Лукашенко.
"Глава Чеченської Республіки Російської Федерації Рамзан Кадиров нагороджений орденом Дружби народів за значний особистий внесок у зміцнення дружніх відносин і всебічного співробітництва між Білоруссю і Чеченської Республікою", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, Кадиров заявив, що мріє покинути пост глави Чечні.