Лукашенко предпочел хоккей с Путиным Мюнхенской конференции

"Белорусской стороной готовился визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Мюнхен на конференцию по безопасности, однако из-за временных накладок и необходимости решения важных вопросов белорусско-российских отношений в этот раз участие в Мюнхенской конференции на уровне главы государства не представилось возможным", - сказал пресс-секретарь.

В то же время стало известно, что в Сочи Лукашенко встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсудили нынешние отношения России и Белоруссии и перспективы сотрудничества в будущем. После беседы президенты России и Белоруссии вместе вышли на лед, чтобы поиграть в хоккей на сочинской арене "Шайба".

Оба президента в красно-белой форме играют за команду "Тигров" против команды "Медведи" в сине-красных свитерах. Путин выступает под номером 11, Лукашенко - под номером 1. На лед вышел также сын белорусского лидера Николай Лукашенко. Матч проходит без зрителей. За ним наблюдают только освещающие встречу журналисты.

Ранее, Лукашенко опроверг объединение Беларуси с Россией.

Как сообщал УНН, Мюнхенская конференция по безопасности официально стартует в Германии в 15:00 по киевскому времени.

Мюнхенская конференция по безопасности, которая в этом году пройдет с 15 по 17 февраля, считается крупнейшим международным форумом по вопросам безопасности. В конференции ожидается участие около 40 глав государств и правительств и около сотни министров. Среди тем нынешней конференции - Украина, Сирия и Венесуэла.

Напомним, об участии в конференции заявлял Президент Украины Петр Порошенко, который планирует рассказать о вмешательстве РФ в выборы в Украине.