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Лукашенко надав перевагу хокею з Путіним над Мюнхенською конференцією

Лукашенко надав перевагу хокею з Путіним над Мюнхенською конференцією

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко не взяв участь у Мюнхенській конференції з безпеки через переговори з російською стороною в Сочі. Про це заявив в п'ятницю начальник управління інформації та цифрової дипломатії, прес-секретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Білоруська сторона готувався візит президента Білорусі Олександра Лукашенка в Мюнхен на конференцію з безпеки, однак через тимчасові накладки і необхідності вирішення важливих питань білорусько-російських відносин у цей раз участь у Мюнхенській конференції на рівні глави держави не виявилося можливим", - сказав прес-секретар.

У той же час стало відомо, що в Сочі Лукашенко зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. Лідери обговорили нинішні відносини Росії і Білорусії та перспективи співпраці в майбутньому. Після бесіди президенти Росії і Білорусії разом вийшли на лід, щоб пограти в хокей на сочинської арені "Шайба".

Обидва президенти в червоно-білій формі грають за команду "Тигрів" проти команди "Ведмеді" в синьо-червоних светрах. Путін виступає під номером 11, Лукашенко - під номером 1. На лід вийшов також син білоруського лідера Микола Лукашенко. Матч проходить без глядачів. За ним спостерігають тільки журналісти, які висвітлюють зустріч.

Раніше, Лукашенко спростував об'єднання Білорусі з Росією.

Як повідомляв УНН, Мюнхенська конференція з безпеки офіційно стартує в Німеччині в 15:00 за київським часом.

Мюнхенська конференція з безпеки, яка в цьому році пройде з 15 по 17 лютого, вважається найбільшим міжнародним форумом з питань безпеки. У конференції очікується участь близько 40 глав держав і урядів і близько сотні міністрів. Серед тем цьогорічної конференції - Україна, Сирія і Венесуела.

Нагадаємо, про участь в конференції заявляв Президент України Петро Порошенко, який планує розповісти про втручання РФ у вибори в Україні.

Українські Національні Новини

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