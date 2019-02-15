Лукашенко надав перевагу хокею з Путіним над Мюнхенською конференцією

"Білоруська сторона готувався візит президента Білорусі Олександра Лукашенка в Мюнхен на конференцію з безпеки, однак через тимчасові накладки і необхідності вирішення важливих питань білорусько-російських відносин у цей раз участь у Мюнхенській конференції на рівні глави держави не виявилося можливим", - сказав прес-секретар.

У той же час стало відомо, що в Сочі Лукашенко зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. Лідери обговорили нинішні відносини Росії і Білорусії та перспективи співпраці в майбутньому. Після бесіди президенти Росії і Білорусії разом вийшли на лід, щоб пограти в хокей на сочинської арені "Шайба".

Обидва президенти в червоно-білій формі грають за команду "Тигрів" проти команди "Ведмеді" в синьо-червоних светрах. Путін виступає під номером 11, Лукашенко - під номером 1. На лід вийшов також син білоруського лідера Микола Лукашенко. Матч проходить без глядачів. За ним спостерігають тільки журналісти, які висвітлюють зустріч.

Раніше, Лукашенко спростував об'єднання Білорусі з Росією.

Як повідомляв УНН, Мюнхенська конференція з безпеки офіційно стартує в Німеччині в 15:00 за київським часом.

Мюнхенська конференція з безпеки, яка в цьому році пройде з 15 по 17 лютого, вважається найбільшим міжнародним форумом з питань безпеки. У конференції очікується участь близько 40 глав держав і урядів і близько сотні міністрів. Серед тем цьогорічної конференції - Україна, Сирія і Венесуела.

Нагадаємо, про участь в конференції заявляв Президент України Петро Порошенко, який планує розповісти про втручання РФ у вибори в Україні.