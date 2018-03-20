Лукашенко хочет создать Министерство цифровой экономики
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Александр Лукашенко заявил, что ему поступают предложения создать Министерство цифровой экономики и он это решение может поддержать, передает УНН со ссылкой на Салідарнасць.
"Скорее всего, я такое решение поддержу", — сказал Лукашенко.
Кроме того, в Беларуси был разработан декрет о цифровой экономике, Лукашенко назвал его примером творческого подхода в своей работе.
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Как уточняет портал TUT.BY, речь идет о создании нового Министерства на базе Министерства связи и информатизации.