Лукашенко хоче створити Міністерство цифрової економіки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Олександр Лукашенко заявив, що йому надходять пропозиції створити Міністерство цифрової економіки і він це рішення може підтримати, передає УНН з посиланням на Салідарнасць.
"Швидше за все, я таке рішення підтримаю", - сказав Лукашенко.
Крім того, в Білорусі був розроблений декрет про цифрову економіку, Лукашенко назвав його прикладом творчого підходу у своїй роботі.
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Як уточнює портал TUT.BY, мова йде про створення нового Міністерства на базі Міністерства зв'язку та інформатизації.