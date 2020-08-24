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Лукашенко хочет разобраться с учителями, перекинувшимися в "другой лагерь"

Киев • УНН

 • 15735 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент Беларуси Александр заявил, что надо "разобраться" с учителями, которые перешли в "другой лагерь". Об этом он заявил сегодня, принимая с докладом министра образования страны Игоря Карпенко, сообщает УНН со ссылкой на государственное агентство "БЕЛТА".

Лукашенко хочет разобраться с учителями, перекинувшимися в "другой лагерь"

“Защитите учителей от всяких нападок. Мы это уже начали делать, притом делаем очень активно и очень жестко пресекаем всякие наезды, накаты на учителей, врачей... Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться ”, - сказал Лукашенко.

Он отметил, что в Беларуси государственное образование, государственные школы, государственная идеология.

“И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно”, — добавил он.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "разберется" с оппозицией.

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