Лукашенко хоче розібратися з вчителями, які перекинулися в "інший табір"

"Захистіть вчителів від всяких нападок. Ми це вже почали робити, притому робимо дуже активно і дуже жорстко припиняємо всякі наїзди, накати на вчителів, лікарів... Якщо хтось перекинувся в інший табір, нам теж треба з ними розбиратися", - сказав Лукашенко.

Він зазначив, що в Білорусі державне утворення, державні школи, державна ідеологія.

"І ті, хто хочуть слідувати цим принципам, будь ласка, ласкаво просимо: йдіть викладати, вчіть, працюйте. Ті, хто не хоче, значить, вони в школі бути не повинні. Це треба говорити прямо, відверто і чесно", - додав він.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "розбереться" з опозицією.