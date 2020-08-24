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Лукашенко хоче розібратися з вчителями, які перекинулися в "інший табір"

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що треба "розібратися" з вчителями, які перейшли в "інший табір". Про це він заявив сьогодні, приймаючи з доповіддю міністра освіти країни Ігоря Карпенка, повідомляє УНН з посиланням на державне агентство "БЕЛТА".

Лукашенко хоче розібратися з вчителями, які перекинулися в "інший табір"

"Захистіть вчителів від всяких нападок. Ми це вже почали робити, притому робимо дуже активно і дуже жорстко припиняємо всякі наїзди, накати на вчителів, лікарів... Якщо хтось перекинувся в інший табір, нам теж треба з ними розбиратися", - сказав Лукашенко.

Він зазначив, що в Білорусі державне утворення, державні школи, державна ідеологія.

"І ті, хто хочуть слідувати цим принципам, будь ласка, ласкаво просимо: йдіть викладати, вчіть, працюйте. Ті, хто не хоче, значить, вони в школі бути не повинні. Це треба говорити прямо, відверто і чесно", - додав він.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "розбереться" з опозицією

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