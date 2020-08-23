Протесты в Беларуси: Лукашенко вышел к силовикам и пообещал "разобраться" с протестующими
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что “разберется” с оппозицией. Глава государства вышел к силовикам, оцепившим его резиденцию в центре Минска и поблагодарил их. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал “Пул первого”, отмечает УНН.
“Ребята, спасибо вам! Вы красавцы!”, — сказал Лукашенко, подняв вверх большой палец. При этом он пообещал решить вопрос с протестующими.
Ранее 23 августа Telegram-каналы распространили видео, на котором белорусский президент прилетает на вертолете во Дворец независимости, в котором расположена его резиденция, когда к нему подошли протестующие. На видеозаписи глава государства одет в бронежилет и несет в руках автомат. Предположительно, его сопровождает 15-летний сын Николай, одетый в военную форму и с автоматом в руках.
Позднее пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт сообщила, что Лукашенко находился во дворце весь день. “В том числе в тот момент, ближе к вечеру, когда так называемые митингующие пошли можно сказать на своеобразный штурм здания. В эти минуты глава государства также находился во Дворце”, — цитирует БелТА Эйсмонт. По ее словам, смелости у протестующих “хватило не на долго”. Увидев, что “может случиться”, они “быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении”, добавила она.
Протест у президентского дворца в Минске, 23 августа 2020 года: