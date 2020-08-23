Протести у Білорусі: Лукашенко вийшов до силовиків та пообіцяв "розібратися" з протестувальниками

“Хлопці, спасибі вам! Ви красені!”, — сказав Лукашенко, піднявши вгору великий палець. При цьому він пообіцяв вирішити питання з протестуючими.

Раніше 23 серпня Telegram-канали поширили відео, на якому білоруський президент прилітає на вертольоті до Палацу незалежності, в якому розташована його резиденція, коли до нього підійшли учасники протесту. На відеозаписі глава держави одягнутий у бронежилет і несе в руках автомат. Імовірно, його супроводжує 15-річний син Микола, одягнений у військову форму і з автоматом в руках.

Пізніше прес-секретар президента Білорусі Наталя Ейсмонт повідомила, що Лукашенко перебував у палаці весь день. “У тому числі в той момент, ближче до вечора, коли так звані мітингувальники пішли можна сказати на своєрідний штурм будівлі. У ці хвилини глава держави також знаходився в Палаці”, — цитує БелТА Ейсмонт. За її словами, сміливості у протестуючих “вистачило не на довго”. Побачивши, що “може трапитися”, вони “швидко розвернулися і буквально побігли в зворотному напрямку”, додала вона.

Протест біля президентського палацу в Мінську, 23 серпня 2020 року: