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Протести у Білорусі: Лукашенко вийшов до силовиків та пообіцяв "розібратися" з протестувальниками

Київ • УНН

 • 23291 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що “розбереться” з опозицією. Глава держави вийшов до силовиків, оточили його резиденцію в центрі Мінська і подякував їм. Відповідне відео опублікував Telegram-канал “Пул першого”, зазначає УНН.

Протести у Білорусі: Лукашенко вийшов до силовиків та пообіцяв "розібратися" з протестувальниками

“Хлопці, спасибі вам! Ви красені!”, — сказав Лукашенко, піднявши вгору великий палець. При цьому він пообіцяв вирішити питання з протестуючими.

Раніше 23 серпня Telegram-канали поширили відео, на якому білоруський президент прилітає на вертольоті до Палацу незалежності, в якому розташована його резиденція, коли до нього підійшли учасники протесту. На відеозаписі глава держави одягнутий у бронежилет і несе в руках автомат. Імовірно, його супроводжує 15-річний син Микола, одягнений у військову форму і з автоматом в руках.

Пізніше прес-секретар президента Білорусі Наталя Ейсмонт повідомила, що Лукашенко перебував у палаці весь день. “У тому числі в той момент, ближче до вечора, коли так звані мітингувальники пішли можна сказати на своєрідний штурм будівлі. У ці хвилини глава держави також знаходився в Палаці”, — цитує БелТА Ейсмонт. За її словами, сміливості у протестуючих “вистачило не на довго”. Побачивши, що “може трапитися”, вони “швидко розвернулися і буквально побігли в зворотному напрямку”, додала вона.

Протест біля президентського палацу в Мінську, 23 серпня 2020 року:

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