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Луганщина: ситуация с безопасностью в деоккупированном селе Невское сложная, россияне ранили двух человек

Киев • УНН

 • 414156 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В деоккупированном селе Невское в Луганской области ситуация с безопасностью достаточно сложная. Россияне вчера ранили двух гражданских. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует УНН.

Цитата

«Несмотря на то, что деоккупированное Невское сегодня приветствовало у себя Укрпочту, ситуация с безопасностью достаточно сложная. Обстрелы населенного пункта со стороны рашистов продолжаются круглосуточно», - написал Гайдай.

По его словам, вчера в результате рашистских обстрелов было двое раненых гражданских - одна женщина из Невского и один человек из соседней Макеевки. Военные и полиция эвакуировали их в больницы Донецкой области.

«В общем на улицах села людей нет, мирные постоянно находятся в подвалах. Но мы постоянно стараемся помогать людям переживать эти сложные условия: системно подвозится гуммопомощь, каждые два дня завозится хлеб. Договорились с Игорем Смелянским, что пенсии будут выдаваться теперь регулярно, работники «Укрпочты» будут периодически приезжать», - сообщил Гайдай.

Дополнение

В деоккупированном селе Невское в Луганской области медики начали проводить медосмотры.

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