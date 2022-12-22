Луганщина: безпекова ситуація у деокупованому селі Невське складна, росіяни поранили двох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. У деокупованому селі Невське на Луганщині безпекова ситуація достатньо складна. Росіяни вчора поранили двох цивільних. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує УНН.
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«Не дивлячись на те, що деокуповане Невське сьогодні вітало у себе Укрпошту, безпекова ситуація достатньо складна. Обстріли населеного пункту з боку рашистів тривають цілодобово», - написав Гайдай.
За його словами, вчора внаслідок рашистських обстрілів було двоє поранених цивільних - одна жінка з Невського та одна людина з сусідньої Макіївки. Військові та поліція евакуювали їх до лікарень на Донеччині.
«Загалом на вулицях села людей немає, мирні постійно знаходяться у підвалах. Але ми постійно намагаємося допомагати людям переживати ці складні умови: системно підвозиться гумдопомога, кожні два дні завозиться хліб. Домовилися з Ігорем Смілянським, що пенсії видаватимуться тепер регулярно, працівники «Укрпошти» будуть періодично приїжджати», - повідомив Гайдай.
Доповнення
У деокупованому селі Невське на Луганщині медики почали проводити медогляди.