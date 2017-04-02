Lufthansa будет проверять пилотов на алкоголь и наркотики

"Lufthansa готовится к введению контроля на алкоголь, наркотики и медикаменты в своих пилотов, они будут введены 21 апреля," - сообщил представитель авиакомпании.

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Отмечается, что проверки будут проводиться независимо от возникновения подозрений в употреблении пилотами чего-либо из перечисленного выше. В компании считают, что такие проверки позволят повысить безопасность полетов.