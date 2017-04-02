Lufthansa буде перевіряти пілотів на алкоголь і наркотики
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Авіакомпанія Lufthansa з квітня поточного року введе контроль своїх пілотів на вживання алкоголю, наркотиків і медикаментів, передає УНН з посиланням на Bild am Sonntag.
“Lufthansa готується до введення контролю на алкоголь, наркотики і медикаменти у своїх пілотів, вони будуть введені 21 квітня,” — повідомив представник авіакомпанії.
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Відзначається, що перевірки будуть проводитися незалежно від виникнення підозр у вживанні пілотами чого-небудь з перерахованого вище. У компанії вважають, що такі перевірки дозволять підвищити безпеку польотів.